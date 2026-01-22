Entregará Municipio 366 títulos de propiedad a familias juarenses

Publicidad - LB2 -

La entrega se realizará el 1 de febrero en el Centro Municipal de las Artes como parte del programa de regularización de la tierra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal entregará 366 títulos de propiedad a familias de distintas colonias de la ciudad, como parte del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, informó la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos tras una reunión de trabajo para definir la logística del evento.

La entrega de los documentos será encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en coordinación con la Dirección General de Asentamientos Humanos, y se llevará a cabo el 1 de febrero en el Centro Municipal de las Artes.

Durante la reunión, la regidora María Dolores Adame Alvarado, coordinadora de la Comisión, junto con el edil José Eduardo Valenzuela Martínez y personal de la dependencia municipal, establecieron los detalles operativos para el acto protocolario.

Adame Alvarado destacó que esta acción permitirá que cientos de familias obtengan certeza jurídica sobre los predios que habitan, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad patrimonial.

“Esto es muy importante y es un logro de esta Administración, pues siempre ha habido interés en dar seguridad a las familias que generalmente son las que menos tienen”, señaló la regidora.

Los títulos de propiedad serán entregados a personas de diversos sectores de la ciudad, en su mayoría de bajos recursos, lo que generará un impacto social positivo al garantizar la legalidad de sus viviendas y fortalecer la estabilidad familiar.

Autoridades municipales señalaron que este esfuerzo forma parte de una estrategia continua para avanzar en la regularización de asentamientos, brindar certidumbre legal y mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

