Entrega Pérez Cuéllar siete tramos rehabilitados en la avenida Tecnológico

Las obras abarcan más de 60 mil metros cuadrados y requirieron una inversión superior a 28 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó la entrega oficial de siete tramos rehabilitados en la avenida Tecnológico, una de las vialidades con mayor carga vehicular de la ciudad, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad urbana.

Durante un recorrido de supervisión, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que estos trabajos forman parte del compromiso permanente de su administración por mantener en condiciones óptimas las principales avenidas, al tratarse de corredores estratégicos para el tránsito diario.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que durante 2025 se intervinieron siete tramos de la avenida Tecnológico-Panamericana, lo que representó 60 mil 464.5 metros cuadrados de fresado y recarpeteo, desde la zona centro hasta el kilómetro 20.

La inversión destinada a estas obras superó los 28 millones de pesos, recursos aplicados para atender el deterioro de la carpeta asfáltica y prolongar la vida útil de la vialidad.

Entre los segmentos rehabilitados se encuentran de la calle Befer a la Laguna de Tamiahua, así como del bulevar Manuel Talamás Camandari a la calle Zacate Blanco, en sentido de sur a norte. También se trabajó de la calle Sierra Blanca a Don Pedro Meneses Hoyos, en el área del Parque Central, y de Don Pedro Meneses Hoyos a Teófilo Borunda.

En el cuerpo poniente se atendieron los tramos del bulevar Zaragoza a la calle Camargo, de Camargo al aeropuerto, así como de la avenida Simona Barba a Pedro Rosales de León, ampliando el impacto de las obras en distintos sectores de la ciudad.

El coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que se intervinieron 4 mil 500 metros lineales de señalética, con el objetivo de reforzar la seguridad de automovilistas y peatones.

De manera paralela, personal de la Dirección General de Servicios Públicos realizó labores de limpieza integral, retirando 68 toneladas de arrastre de desechos y basura, lo que contribuye a mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad en la zona.

El alcalde destacó que durante las dos administraciones a su cargo se han rehabilitado 27 tramos en distintos puntos de la ciudad, equivalentes a 178 mil 719.95 metros cuadrados, con una inversión acumulada superior a 78.5 millones de pesos, reflejo de un esfuerzo sostenido para modernizar la infraestructura vial de Ciudad Juárez.

