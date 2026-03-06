Entrega Pérez Cuéllar obras de camellón y paso peatonal en la zona de Las Aldabas

Publicidad - LB2 -

Los trabajos incluyeron andadores, banquetas, áreas verdes y alumbrado para mejorar la seguridad de peatones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó a vecinos del sector Las Aldabas la conclusión de obras de urbanización que incluyen un camellón central y un paso peatonal, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas en la zona.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, informó que los trabajos se realizaron mediante la modalidad de Sesión Gratuita en Especie, anteriormente conocida como Transferencia de Potencial Urbano (TPU).

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la funcionaria, las obras se desarrollaron en la calle Las Aldabas y Camino Escudero, luego de que residentes del sector solicitaran la construcción de andadores o un camellón que permitiera mejorar la seguridad para peatones.

El proyecto incluyó la construcción de un camellón central de 200 metros lineales, en el tramo que va de Camino Escudero a la calle Francisco Villarreal, además de 517 metros cuadrados de banquetas con sus respectivas guarniciones en el tramo comprendido entre Las Aldabas y Tomás Fernández.

Las autoridades municipales señalaron que las obras se realizaron con criterios de accesibilidad universal, con el propósito de facilitar el tránsito seguro de personas que se desplazan por el área.

Además, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a través de Parques y Jardines y Alumbrado Público, efectuó labores de limpieza y rehabilitación del sistema de iluminación del sector.

La inversión total fue de aproximadamente 4 millones 365 mil pesos, recursos aportados por las empresas Templer y Unión Caromo, como parte de las obligaciones derivadas del desarrollo de fraccionamientos autorizados en la zona.

Durante el evento, representantes de las empresas participantes señalaron que las obras también incluyeron la plantación de árboles, la instalación de un sistema de riego y una cisterna que se abastecerá con agua tratada, con el fin de mantener las áreas verdes.

Vecinos del sector expresaron que las mejoras responden a una solicitud que habían planteado desde hace tiempo, ya que el nuevo camellón y los andadores permitirán mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en esta zona de la ciudad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.