    diciembre 23, 2025 | 16:31
    Juárez / El Paso

    Entrega Gobierno del Estado ambulancia tipo II a Pensiones Civiles en Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La unidad modelo 2025 fortalecerá la atención de urgencias prehospitalarias para más de 17 mil derechohabientes de la región fronteriza.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó una ambulancia tipo II de Urgencias Básicas a la Delegación Juárez de Pensiones Civiles del Estado (PCE), como parte de la estrategia para reforzar la capacidad de respuesta médica y los servicios de atención prehospitalaria en la frontera norte de Chihuahua.

    La nueva unidad beneficiará de manera directa a más de 17 mil 911 derechohabientes de Ciudad Juárez y de municipios de la región, al ampliar la cobertura para traslados de emergencia y atención inmediata en situaciones críticas.

    Durante el acto protocolario, el delegado de Pensiones Civiles del Estado en la Zona Norte, Luis Arenas Góngora, destacó la importancia de esta incorporación para el sistema de salud estatal.

    “Con esta unidad fortalecemos la atención prehospitalaria y la capacidad de respuesta ante urgencias médicas en beneficio de la derechohabiencia de Juárez y la región”, señaló.

    La ambulancia es modelo 2025, marca Mercedes Benz, y está equipada con tecnología médica especializada, entre la que destacan monitor de signos vitales, desfibrilador, maletín de medicamentos, botiquines de vía aérea y de trauma, así como equipo para la atención de partos.

    Además, cuenta con inmovilizadores, camilla rígida, kit de férulas, chaleco de extracción, equipo de curación, acceso intravenoso y manejo avanzado de vía aérea, lo que permitirá brindar una atención integral durante los traslados de pacientes.

    Como parte de la ceremonia, Arenas Góngora realizó la entrega simbólica de la llave al director médico de PCE, Josué Batres Martínez, así como a los paramédicos que estarán a cargo de la operación de la unidad.

    El Gobierno del Estado informó que destinó una inversión superior a los 3 millones 300 mil pesos para la adquisición de dos ambulancias tipo II, una asignada a la región fronteriza y otra para atender a la derechohabiencia de la ciudad de Chihuahua.

