Entrega Estado equipos de robótica en 12 escuelas de Ciudad Juárez

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipos de robótica, legos didácticos y actualizaciones para robots en 12 planteles de Educación Básica en Ciudad Juárez, a fin de impulsar la preparación y capacidades de las y los estudiantes.

Ciudad Juárez, Chih .– El evento se efectuó en el Salón Rojo de la Subsecretaría de Educación Zona Norte, donde se dieron cita representantes de siete escuelas primarias y cinco secundarias, quienes recibieron el material de robótica, que es complemento de lo que se otorgó el año pasado para aumentar las habilidades del alumnado de los diferentes grados.

Del nivel de Primaria, los planteles beneficiados fueron: Nicolás Bravo No. 2081, Club de Leones No. 2521, Fray Toribio Benavente No. 2032, Amado Nervo, Modesto Arizpe, Tarahumara y México 68.

En tanto que las escuelas secundarias que recibieron el apoyo fueron: Secundaria Federal No. 17, Secundaria Técnica No. 60, Secundaria Técnica No. 48, Secundaria Estatal No. 3067 y Secundaria Estatal No. 3012.

El subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, destacó la contribución por segundo año consecutivo de la Fundación Robotix y su líder de Sostenibilidad, Javier Alejandro Chelius Hernández, en la donación de los paquetes como parte del programa FIRST LEGO League.

Dicha iniciativa internacional tiene la finalidad de desarrollar el interés y competencia de niñas, niños y adolescentes de 4 a 16 años de edad en temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), a través de un aprendizaje práctico y divertido.

