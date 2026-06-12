Emite Protección Civil advertencia por temperaturas de hasta 38 grados en Ciudad Juárez

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Las altas temperaturas persistirán durante el fin de semana, con máximas de hasta 38 grados y baja probabilidad de lluvia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia preventiva por temperaturas elevadas para este viernes, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados centígrados y condiciones mayormente secas en la región.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante el día se espera un ambiente caluroso con cielo parcialmente soleado y vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora. Las rachas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene baja.

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Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones relacionadas con el calor extremo, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 23 grados centígrados, con cielo mayormente nublado. Los vientos continuarán con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora, aunque las rachas podrían incrementarse hasta alcanzar entre 26 y 40 kilómetros por hora.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, así como extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

El pronóstico indica que las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana en Ciudad Juárez. Para el sábado se espera una máxima de 38 grados y una mínima de 25 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado, vientos moderados y posibilidad de lluvia de entre 3 y 15 por ciento.

El domingo se prevé una ligera disminución en la temperatura máxima, que alcanzaría los 37 grados centígrados, mientras que la mínima sería de 22 grados. Aunque predominarán las condiciones mayormente soleadas, existe probabilidad de precipitaciones de entre 5 y 40 por ciento, además de posibles tormentas eléctricas aisladas.

Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar ropa ligera, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y permanecer atentos a los avisos meteorológicos emitidos por Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

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