“Elevará la producción rebaja de la semana laboral de 48 a 40 horas: Susana Prieto”

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- La diputada Susana Prieto, promotora de la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, minimizo la molestia de los empresarios y mencionó, que “Todos están molestos, (pero) de ahí a que les afecte, hay mucha diferencia”.

“México es el único país del mundo que trabaja 48 horas y el hecho de reducir la semana laboral hará más productivos a los trabajadores, e incluso, ya hay países que buscan reducir las horas trabajadas hasta 30 horas”, menciono.

Muy a su estilo, la diputada de Morena señaló., “Que los empresarios no se hagan porque al haber más producción no van a tener perdidas, y que lo llegaran a perder en las uvas, lo van a ganar en las pasas, que no se hagan”.

Indicó que se llevó a efecto el Parlamento Abierto los días lunes 23 de octubre, 6 y 13 de noviembre, y las conclusiones se darán a conocer el 21 de noviembre.

Confió en que la iniciativa se analizará en el Pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre, a fin de que pase a tiempo al Senado de la República.

