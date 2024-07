Distribuye Desarrollo Social despensas a familias en situación vulnerable

Publicidad - LB2 -

Desde muy temprano, las y los habitantes del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa VIII, se formaron en el Centro Comunitario del sector, con la intención de recibir su despensa que hoy les entregó el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, como parte del programa “Cruzada por tu familia”.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, dijo que esta es la décima segunda entrega de 8 mil despensas que benefician al mismo número de familias.

Destacó que este programa se lleva a cabo con el presupuesto del año administrativo 2024.

Las y los ciudadanos presentan su tarjeta foliada para poder iniciar la dinámica de entrega, mismos que tienen de lapso desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde para acudir al centro comunitario previamente señalado por parte de Desarrollo Social.

Hoy jueves la entrega se lleva a cabo de manera simultánea en los Centros Comunitarios de Anapra, Francisco I. Madero, San Antonio, Granjas de Chapultepec, Kilómetros, Ampliación Aeropuerto, Héroes de la Revolución, Riberas, Frida Kahlo y Talamás Camandari.

Las despensas incluyen: atún, galletas, granola, sopa de pasta, sopa de arroz, frijol, azúcar, aceite y lentejas, entre otros alimentos básicos.

“Cuando la persona beneficiada no puede asistir a recoger su despensa, puede enviar a un familiar. Por otra parte, si el beneficiario o su representante no acude a dos entregas continuas, el personal de la dependencia le buscará y si no es posible su localización, se le dará de baja del programa”, explicó el funcionario.

Asimismo, mencionó que hay casos en los que el ciudadano decide no recibir más el apoyo y lo comunica al personal de la dependencia para que alguien más se vea beneficiado.

La intención es enfocarse más en los grupos vulnerables como personas con discapacidad, adulto mayor, madres solteras y los integrantes de grupos originarios que radican en la ciudad, aunque cualquier persona puede aplicar para la ayuda que se ofrece y se entrega mensualmente.

Vallejo Quintana indicó que hoy jueves son cerca de 70 personas trabajando en esta actividad, quienes están divididas en los 10 Centros Comunitarios; para mañana viernes se espera que sean 40 integrantes de la dependencia municipal quienes estén apoyando en la entrega destinada a la zona rural, desde el ejido El Millón, en el Valle de Juárez, hasta Samalayuca.

