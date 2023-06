Disfruta el vereno en AquaDIF; abre sus puertas este domingo 04 de junio

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .- La entrada el domingo será gratuita de 7:00 a 9:00 de la mañana, por lo que se invita a la población a llegar temprano.

Después de las dos horas de entrada libre, el precio para adultos será de 70 pesos, mientras que a menores de 12 años y personas adultas mayores se les cobrarán 35 pesos y las personas con discapacidad podrán entrar gratis.

A las 9:00 de la mañana será el acto protocolario de apertura, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal.

En esta temporada de verano, el AquaDIF estrena varias restauraciones importantes como la remodelación de piscinas con mosaicos; esto lo coloca como la única alberca publica en la ciudad que cuenta con ese tipo de acabados.

Para el cuidado de las familias fronterizas, este espacio cuenta con 10 salvavidas experimentados, así como 30 servidores públicos que se encargan del buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

Los visitantes encontrarán áreas verdes rehabilitadas con mesas y alrededor de 120 asadores, mientras las familias pueden disfrutar de seis albercas, tres para estaturas medianas y tres para las niñas y niños.

El parque acuático AquaDIF cuenta con un gran tobogán, chapoteaderos, personal de salvavidas, áreas para resguardarte del sol, columpios, estacionamiento y la AquaTienda con snacks, refrescos y souvenirs.

El AquaDIF se ubica sobre la calle Costa Rica dentro del parque El Chamizal.

El reglamento para las albercas es: No introducir bebidas alcohólicas, no objetos de vidrio, no camisetas, no short de mezclilla, meterse a las regaderas antes de entrar a las albercas, no mascotas y se pide dejar limpia el área que utilizaron antes de retirarse.

Galería