Destaca Pérez Cuéllar participación ciudadana en arranque de “Juárez Amanece”

El programa intervino 10 colonias y proyecta atender 110 sectores durante el año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, subrayó la importancia de la participación ciudadana como eje para la construcción de una mejor ciudad, en el arranque del programa “Juárez Amanece”, que este sábado inició actividades en 10 colonias.

Durante la jornada, distintas dependencias municipales, en coordinación con habitantes de los sectores intervenidos, realizaron labores de limpieza en parques y espacios públicos, como parte de una estrategia orientada a mejorar el entorno urbano.

El alcalde agradeció la colaboración del coronel de Infantería del Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, así como del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Daniel Constandse Cortez, quienes participaron junto con elementos del Ejército Mexicano y estudiantes universitarios en las actividades.

El edil señaló que mantener limpia la ciudad representa un desafío que requiere no solo la acción gubernamental, sino el compromiso permanente de la comunidad, al considerar que los espacios públicos en buen estado inciden en la salud y la seguridad.

Informó que la meta del programa es intervenir 110 sectores a lo largo del año, mediante jornadas integrales que involucren a personal operativo y administrativo del Municipio, además de la ciudadanía.

“Esta es una buena oportunidad de hacer algo por la ciudad y mejorar el entorno en el que crecen nuestros hijos”, afirmó.

Pérez Cuéllar agregó que continuarán convocando a organizaciones civiles, sector empresarial y universidades para sumarse a estas acciones, al señalar que el desarrollo urbano es una responsabilidad compartida entre autoridades y habitantes.

