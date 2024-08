Destaca Alcalde presencia de AMLO y Sheinbaum Pardo en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, destacó la presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Entrevistado en el Aeropuerto Internacional Abraham González, Pérez Cuéllar mencionó que es importante la visita de López Obrador, porque viene a una reunión nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es una reunión de trabajo privada, entiendo que le van a explicar a detalle a la doctora Sheinbaum cómo está el IMSS a nivel nacional, además de revisar los avances del hospital.

Todavía no termina la administración, es probable que el Presidente López Obrador regrese a finales de septiembre, no soy quién para confirmar o desmentir eso; pero el simple hecho de que venga él y la presidenta electa, pues obviamente agilizará los trabajos para que concluyan la obra, la presencia de ambos este día en Ciudad Juárez es una supervisión de obra no una inauguración, abundó.

Es una gira que ambos realizan por cuatro estados de la república iniciando en esta frontera, luego acudirán a Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Pérez Cuéllar indicó que posteriormente solicitará entrevistarse con Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México.

Una vez que acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, dieron la bienvenida a Sheinbaum Pardo en el aeropuerto, se integró a la caravana de López Obrador para acompañarlo a las nuevas instalaciones del Seguro Social.

