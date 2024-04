Desmiente Sergio Nevárez Acusaciones de Sabotaje en Ciudad Juárez por Parte de J+

Publicidad - LB2 -

Sergio Nevárez, director ejecutivo de J+, desmiente acusaciones de sabotaje en Ciudad Juárez, argumentando distracciones sobre los reales problemas ciudadanos frente a baches atribuidos erróneamente a su organismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Sergio Nevárez, director ejecutivo de J+, ha salido al paso de las afirmaciones realizadas por el alcalde Cruz Pérez Cuellar, quien acusó a este organismo operador de generar baches de manera deliberada en Ciudad Juárez. Nevárez, con una postura firme, rechaza categóricamente estas acusaciones, señalando que se trata de una distracción ante problemas más significativos que enfrenta la comunidad.

La polémica surge a raíz de varios videos publicados por el alcalde, en los cuales se señala directamente a J+ por la creación de hoyos en la ciudad, afectando a la población. Nevárez argumenta que estas acusaciones buscan desviar la atención de los verdaderos problemas que preocupan y afectan a los ciudadanos, refiriéndose a las críticas emitidas previamente sobre el Plan Estratégico de la ciudad.

En respuesta a las acusaciones, Nevárez aclara la situación de dos baches específicos mencionados por el alcalde. El primero, ubicado en la Av. Vicente Guerrero, se debió a la acción irregular de un particular que, tras realizar una excavación, no reportó correctamente su actividad, sabiendo que había actuado de manera inapropiada. Este bache ya ha sido reparado. El segundo caso mencionado se encuentra en el Blvd. Manuel Gómez Morín, donde, tras una revisión detallada, se concluyó que el deterioro se originó por el mal estado de la vialidad, y no como resultado de trabajos realizados por J+.

Sergio Nevárez aprovecha esta oportunidad para hacer un llamado a la concentración en las verdaderas necesidades y desafíos que enfrenta la comunidad de Ciudad Juárez, enfatizando que las distracciones no contribuyen a la solución de los problemas reales que aquejan a la ciudadanía. La postura de J+ es clara: su trabajo está orientado al beneficio de la ciudad y sus habitantes, alejándose de cualquier acción que pudiera interpretarse como un sabotaje o perjuicio deliberado hacia la población.