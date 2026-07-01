Descarta Héctor Ortiz Orpinel buscar un cargo de elección popular en 2027

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El alcalde en funciones afirmó que su prioridad es concluir la administración municipal y aseguró que ningún integrante de su gabinete ha manifestado interés por competir en el próximo proceso electoral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, descartó participar en el proceso electoral de 2027 y aseguró que su prioridad es dar continuidad al plan de trabajo de la actual administración en beneficio de los juarenses.

El edil señaló que, por ahora, su único compromiso es atender las necesidades de la ciudad y mantener el rumbo de los proyectos municipales.

“Yo ahorita lo único que tengo que hacer es trabajar por los juarenses”, expresó.

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Ortiz Orpinel sostuvo que Ciudad Juárez requiere continuidad en las acciones de gobierno y no decisiones improvisadas, al afirmar que la administración mantiene una estrategia definida para atender las principales demandas de la población.

“Juárez no está para ocurrencias. Juárez está para cumplir un plan predeterminado con el que vamos transformando la ciudad”, afirmó.

En relación con el proceso electoral del próximo año, informó que solicitó a los integrantes de su gabinete que, en caso de tener aspiraciones a un cargo de elección popular, comuniquen con anticipación su decisión de separarse del cargo, a fin de evitar afectaciones en la operación del Gobierno Municipal.

El alcalde precisó que hasta el momento ningún funcionario de la administración municipal le ha manifestado interés en competir por un puesto de elección popular en las elecciones de 2027.