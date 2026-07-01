Entrega DIF Juárez 264 aparatos funcionales y auditivos a personas con discapacidad

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Los apoyos incluyeron sillas de ruedas, bastones, andadores y auxiliares auditivos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal entregó 264 apoyos funcionales y auditivos a personas con discapacidad, como parte de las acciones para fortalecer su movilidad, autonomía y bienestar.

En esta jornada fueron distribuidos 136 aparatos funcionales, entre ellos sillas de ruedas de diferentes medidas, sillas PCI, andadores, bastones de cuatro puntos y bastones especiales para personas con discapacidad visual, además de 128 aparatos auditivos destinados a quienes requieren mejorar su capacidad de escucha.

“Esta entrega de aparatos funcionales representa el compromiso que tenemos con todas y todos ustedes. Se trata de demostrar que, con corazón, valentía y esfuerzo, es posible alcanzar grandes objetivos”, expresó la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez.

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La funcionaria destacó que estos apoyos benefician no solo a las personas que los reciben, sino también a sus familias, al contribuir a mejorar su calidad de vida y reducir la carga económica que representa la adquisición de este tipo de equipos.

Durante el evento, Enríquez agradeció la colaboración de la asociación Oír, un Acto de Amor, por la donación de los aparatos auditivos entregados en esta jornada.

“Hoy nos reunimos para celebrar la vida, la dignidad y el inquebrantable espíritu de superación que habita en cada uno de ustedes”, señaló.

La ceremonia contó con la participación de la directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira; la coordinadora de Asistencia Social, Magaly Saucedo; el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza, en representación del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, así como de la regidora Sandra García.