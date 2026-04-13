Descarta alcalde repunte de migrantes en Ciudad Juárez

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Ocupación en albergues se mantiene baja pese a incrementos en otras fronteras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que no se ha registrado un aumento en la llegada de migrantes a Ciudad Juárez, a diferencia de lo observado en otras ciudades fronterizas del país.

Durante su conferencia semanal, el edil explicó que mantiene seguimiento constante a través de reportes del área de Derechos Humanos, los cuales no reflejan un incremento significativo en el flujo migratorio.

“No hay información de un repunte”

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El alcalde detalló que recientemente solo se reportó la llegada de una familia de cinco personas a un albergue en la colonia Felipe Ángeles, lo que contrasta con periodos anteriores de mayor afluencia.

Asimismo, indicó que el albergue Leona Vicario, que en otros momentos ha superado los mil migrantes, actualmente registra alrededor de 60 personas, equivalente a cerca del cinco por ciento de su capacidad.

Pérez Cuéllar señaló que, aunque la situación se mantiene estable, no se descarta un posible incremento en el futuro, debido a la dinámica variable de las rutas migratorias en el país.

Explicó que las caravanas suelen cambiar de destino entre distintas ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, por lo que las autoridades permanecerán atentas a cualquier variación.

El Gobierno Municipal reiteró que se cuenta con capacidad de atención y seguimiento, en caso de que se presente un aumento en la llegada de personas migrantes a la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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