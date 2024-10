Dan a conocer resultados obtenidos para disminuir los índices de delincuencia

Publicidad - LB2 -

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar presidió esta mañana la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual se llevó a cabo en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta junta se dieron a conocer las diferentes acciones que realizaron las tres esferas de Gobierno para disminuir los índices de delincuencia.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se dio a conocer que en la semana que corresponde del 18 al 24 detuvieron a 194 personas por delitos del fuero común, 13 más del fuero federal, 95 por faltas administrativas y se cumplimentaron 44 órdenes de aprehensión.

Los elementos policiacos lograron decomisar seis armas cortas, 61 cartuchos y ocho cargadores, además de que en lo referente al narcomenudeo se logró detener a 25 personas y se aseguraron mil 57 dosis de droga.

En lo que se refiere a vehículos, los elementos de la policía municipal lograron detener a cuatro personas con posesión de vehículo con reporte de robo, aseguraron 12 automóviles con reporte de robo, dos unidades con placas sobrepuestas y 13 que fueron usados en actos ilícitos.

Por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, se dio a conocer que en esta semana atendieron a 31 mujeres que solicitaron apoyo por algún tipo de agresión, la mayoría de ellas son del rango del 18 a 29 años de edad.

De acuerdo a los datos del Instituto, la violencia que más se presenta contra las mujeres es la psicológica, de ahí le sigue la económica, la física y al mismo rango la sexual y la patrimonial.

Durante la participación de la Coordinación General de Seguridad Vial, se informó que las faltas que más cometen los conductores son no respetar el límite de velocidad, de ahí le sigue el no respetar la luz roja de los semáforos, el tercero es utilizar el teléfono celular y la cuarta es no respetar el alto gráfico.

Se informó que durante la semana pasada atendieron 115 hechos viales, de los cuales 109 son colisión de vehículos y seis atropellos, lo que derivó en 49 personas lesionadas y una que falleció.

En esta reunión estuvo el coordinador general de Seguridad Vial, César Tapia; el titular de la SSPM, Omar Muñoz Morales; el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez; así como el encargado del despacho del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Bissuet, además de autoridades estatales y federales.

