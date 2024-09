Convoca DIF Municipal a universitarios a participar en el programa “Cruzando Esfuerzos”

Publicidad - LB2 -

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) a través de la Coordinación de Voluntariado, invita a las y los estudiantes universitarios y recién egresados a participar en el Programa “Cruzando Esfuerzos”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad mediante diferentes actividades.

Ciudad Juárez, Chih .- Fue a través de conferencia de prensa que Anna Paula Martínez, coordinadora de Comunicación Social de DIF Municipal, invitó a este programa que está dirigido a estudiantes de los últimos semestres y egresados de mínimo un año de las carreras de entrenamiento deportivo, educación física, terapia física y psicología.

Además de brindar apoyo a las personas que más lo necesitan de esta ciudad, este programa también tiene como beneficio liberar el servicio social de las y los universitarios de cualquier institución educativa.

Carlos Ramírez, coordinador de Voluntariado, explicó que los promotores universitarios podrán poner en práctica actividades culturales, recreativas, físicas, deportivas o de promoción social.

“El objetivo del programa es que los jóvenes tengan una plataforma para hacer la práctica de sus conocimientos, y a su vez, las personas beneficiadas del DIF tengan más acceso a los servicios que estamos intentando implementar”, expresó.

En la conferencia, Salim Enríquez de la Garza, de Servicio Social de la Coordinación Jurídica de DIF Municipal, dio su testimonio sobre los conocimientos que ha obtenido durante su estadía dentro de esta institución.

“Me ha ayudado a resolver dudas de los conocimientos que he obtenido en la carrera y enseñándome cosas que no me habían quedado claras en los estudios, los invito a participar y que experimenten lo maravilloso que puede llegar a hacer”, expresó.

Los estudiantes universitarios interesados en participar en este programa deben acudir a las instalaciones de DIF Central en la avenida Abraham Lincoln s/n en la colonia Margaritas, o también marcar al teléfono 656 616 6966 a la extensión 101, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

