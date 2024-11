Continúa Regulación Comercial con expedición de permisos para el 20 de noviembre

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial continúa entregando permisos a vendedores para que oferten sus productos alusivos a la celebración de la Revolución Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih .- El encargado del despacho de la dependencia, Arturo Urquidi Astorga, dio a conocer que empezaron a dar las anuencias desde el 1 de noviembre y culminarán el próximo sábado 23 de noviembre.

- Publicidad - HP1

“El costo por el permiso semifijo es de mil 195 pesos y hasta el momento solo se han otorgado veinte”, comentó el funcionario.

“Como ocurre para el festejo del 20 de noviembre, los vendedores estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad ofreciendo sus productos alusivos a la fecha, como lo son trajes típicos de la Revolución Mexicana, sombreros, trompetas, artesanías y artículos diversos”, indicó.

Explicó que los requisitos para tramitar un permiso son la credencial de elector vigente y ubicación de dónde estará el puesto semifijo.

Dijo que la ubicación podrá ser en cualquier lugar siempre y cuando no obstruya banquetas y no cause conflicto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.