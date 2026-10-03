Continúa Gobierno Municipal labores para recuperar vialidades afectadas por las lluvias en Ciudad Juárez

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El Municipio mantiene trabajos de bacheo, retiro de lodo y rehabilitación de calles con apoyo estatal y coordinación con la JMAS.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal mantiene las acciones de rehabilitación en distintos sectores de Ciudad Juárez tras las lluvias registradas en días recientes, con el objetivo de restablecer la movilidad y atender los daños provocados en la infraestructura vial.

El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, informó que los trabajos se desarrollan por etapas, ya que fue necesario esperar a que concluyeran algunas labores previas antes de intervenir en otras zonas afectadas. Asimismo, indicó que, de acuerdo con los pronósticos de Protección Civil, se esperan precipitaciones para el lunes y martes, aunque no serían de la intensidad suficiente para detener las obras en marcha.

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“La Dirección de Protección Civil nos informó que se tienen pronosticadas lluvias el próximo lunes y martes, pero no serán de gran intensidad para que nos interrumpa los trabajos que se están realizando”.

El alcalde destacó que ya concluyeron las labores en el cruce del bulevar Juan Pablo II y avenida Pérez Serna, donde la coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) permitió reabrir la circulación en un plazo de 48 horas.

De igual forma, señaló que continúan las reparaciones en la avenida Talamás Camandari, donde se atienden los daños de mayor magnitud, así como en la carretera Juárez–Porvenir, una de las zonas que requerirá más tiempo debido a la magnitud de las afectaciones.

En Riveras del Salado, explicó, se trabaja conjuntamente con la JMAS para retirar tanto las aguas residuales como el lodo acumulado por las precipitaciones. Paralelamente, personal de las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos inició el retiro de tierra de arrastre y labores de bacheo para recuperar inicialmente dos cuerpos de circulación y mejorar la movilidad en el sector.

“Todo el equipo del Gobierno Municipal está trabajando para poder recuperar esta zona tan importante como lo es la Juárez Porvenir y seguir avanzando en otros puntos de la ciudad”.

El presidente municipal agregó que las obras continúan realizándose con recursos propios del Municipio, complementados con el apoyo en maquinaria proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, lo que ha permitido acelerar las acciones de recuperación en diversos puntos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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