Construye Obras Públicas domo en primaria Ramona Soto de González

La obra registra 75% de avance y representa una inversión municipal superior a 2.1 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de un domo en la Escuela Primaria Ramona Soto de González, ubicada sobre la calle Benemérito de las Américas, en la colonia Infonavit Casas Grandes, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades escolares al aire libre.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra presenta un avance aproximado del 75 por ciento, al encontrarse ya montada la infraestructura principal y en proceso las labores de pintura, previo a la colocación de las láminas que proporcionarán sombra en el patio del plantel.

“Actualmente se realizan trabajos de pintura y en breve iniciaremos con la colocación de las láminas que darán sombra al patio escolar”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la información proporcionada, la inversión destinada para este proyecto asciende a 2 millones 180 mil 265 pesos, recursos provenientes del erario municipal, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en la ciudad.

El director de Obras Públicas destacó que los trabajos continuaron durante el periodo vacacional del alumnado, lo que permitió un avance significativo en el montaje de la estructura sin afectar las actividades escolares.

Una vez concluida, la obra beneficiará directamente a estudiantes y personal docente, al brindar un espacio adecuado para la realización de actos cívicos, actividades físicas y eventos escolares, protegidos de las condiciones climáticas.

