Construye Municipio cancha de handball en Torres del Sur con inversión de 3 millones de pesos

La obra registra 25% de avance y forma parte del Presupuesto Participativo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que se encuentra en proceso la construcción de una cancha de handball en la colonia Torres del Sur, proyecto impulsado a través del esquema de Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que la obra contempla la edificación de una cancha de concreto con pintura especializada, instalación de gradas, sistema de iluminación y colocación de porterías, con una inversión de 3 millones 016 mil 470 pesos.

La obra presenta un avance del 25%; actualmente se trabaja en las terracerías, proceso previo a la construcción de la cancha.

El funcionario explicó que los trabajos actuales corresponden a la preparación del terreno, etapa fundamental para garantizar la durabilidad y funcionalidad del espacio deportivo.

Indicó que este tipo de proyectos responde a las propuestas ciudadanas sometidas a votación, mecanismo que ha permitido canalizar recursos municipales hacia infraestructura solicitada por la comunidad.

Asimismo, destacó que mediante el Presupuesto Participativo se ha fortalecido la ejecución de obras de impacto social, particularmente en materia de espacios públicos y deportivos destinados a niñas, niños y jóvenes.

La construcción de esta cancha busca fomentar la práctica del handball y ampliar la oferta de infraestructura deportiva en el sector suroriente de la ciudad, en un contexto de crecimiento habitacional en esa zona de Ciudad Juárez.

