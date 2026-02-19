Consolida Estado 152 Consejos Comunitarios y 22 Asambleas de Adultos Mayores en Juárez

Publicidad - LB2 -

Gobierno estatal fortalece participación ciudadana y vinculación con programas sociales-

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), realizó la toma de protesta y ratificación de 152 Consejos Comunitarios y 22 Asambleas de Personas Adultas Mayores en Ciudad Juárez, como parte de la estrategia para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de programas y apoyos sociales.

El subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que estos órganos fungirán como enlace directo entre la ciudadanía y las dependencias estatales, con el propósito de identificar necesidades en las colonias y canalizar soluciones.

De acuerdo con lo expuesto, cada consejo está integrado por entre 50 y 150 personas, quienes colaboran en la gestión de apoyos y en la difusión de programas como NutriChihuahua y MediChihuahua. El esquema busca ampliar la cobertura de servicios sociales y consolidar redes comunitarias en distintos sectores de la ciudad.

La titular de la dependencia en la Zona Norte, Austria Galindo, señaló que el programa de Intervención Comunitaria tiene como objetivo vincular a las y los juarenses con instituciones públicas para dar respuesta puntual a problemáticas sociales detectadas en territorio.

En el caso de las asambleas de personas adultas mayores, se atienden necesidades específicas de ciudadanos de entre 60 y 95 años, mientras que los Consejos Comunitarios impulsan acciones en beneficio de familias completas, impactando a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Tras la toma de protesta, se entregaron reconocimientos a líderes comunitarios de diversas agrupaciones, en un acto que contó con la presencia de representantes de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y del Senado de la República.

La consolidación de estos órganos forma parte de la política estatal orientada a fortalecer el tejido social y la participación organizada en la frontera norte.

