Considera Bloque Empresarial Fronterizo viable un horario fijo en Estados Unidos

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El presidente del organismo afirmó que la propuesta no representaría afectaciones para la dinámica económica de la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandia, consideró que una eventual adopción de un horario fijo de verano en Estados Unidos no generaría afectaciones para la frontera, al menos desde la perspectiva del organismo empresarial.

El dirigente empresarial se refirió a la iniciativa que plantea establecer un solo horario permanente en territorio estadounidense, un tema que ha sido objeto de discusión en distintos ámbitos debido a sus posibles implicaciones para las ciudades fronterizas.

“Acerca de esta iniciativa de tener un solo horario de Verano Fijo en EU, como nos afectaría en la frontera. No le vemos problema como Bloque”.

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Salayandia indicó que, desde la óptica del Bloque Empresarial Fronterizo, la propuesta no representa un inconveniente para la actividad económica ni para la relación cotidiana entre las ciudades ubicadas a ambos lados de la frontera.

La eventual modificación del esquema horario en Estados Unidos tendría repercusiones en la sincronización de horarios con México, particularmente en los municipios fronterizos que ajustan sus relojes para mantener la coincidencia con sus principales socios comerciales.

Hasta el momento, la propuesta continúa en discusión en Estados Unidos y no existe una fecha definida para su eventual entrada en vigor. En México tampoco se han anunciado cambios derivados de esa iniciativa.

La postura expresada por el Bloque Empresarial Fronterizo se suma a las opiniones de distintos sectores que siguen de cerca el análisis sobre un posible horario permanente en el vecino país.