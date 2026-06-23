Confía Cruz Pérez Cuéllar en avanzar a la etapa final del proceso interno de Morena

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El alcalde con licencia aseguró que cuenta con una estructura territorial sólida para competir por la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, manifestó su confianza en avanzar a las siguientes etapas del proceso interno de Morena para la definición de la candidatura al Gobierno de Chihuahua.

Durante una entrevista radiofónica, el aspirante señaló que el trabajo territorial realizado durante los últimos años le permite afrontar con optimismo la contienda interna y consideró que cuenta con una estructura consolidada en distintas regiones de la entidad.

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“Tengo una estructura territorial sólida en todo el estado”, sostuvo al referirse a sus posibilidades dentro del proceso de selección.

Pérez Cuéllar afirmó que no prevé dificultades para superar la primera fase de evaluación, la cual contempla una encuesta preliminar que permitirá definir a quienes avanzarán a la etapa final de medición entre los aspirantes.

El político juarense indicó que su objetivo inmediato es alcanzar la encuesta definitiva prevista para realizarse después del 20 de julio, donde se determinará el nivel de respaldo ciudadano de los participantes.

Asimismo, destacó que la fortaleza de su proyecto político ha quedado reflejada en distintos eventos públicos realizados en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, donde aseguró haber demostrado capacidad de convocatoria.

Tras solicitar licencia a la Presidencia Municipal, Pérez Cuéllar señaló que podrá dedicar tiempo completo a recorrer el estado y fortalecer su presencia en las distintas regiones durante el desarrollo del proceso interno.

El alcalde con licencia explicó que la dirigencia nacional de Morena ha informado sobre la aplicación de una encuesta filtro para reducir el número de participantes, aunque estimó que en Chihuahua podría no ser necesaria una depuración amplia debido al número de aspirantes registrados.

El proceso forma parte de los mecanismos internos mediante los cuales Morena definirá a quienes encabezarán los trabajos de organización y representación política rumbo a la elección de gobernador prevista para 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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