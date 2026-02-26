Movil - LB1A -
febrero 26, 2026 | 15:48
Concluye JMAS mantenimiento en Villas de Alcalá tras brotes de aguas negras

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Cuadrillas realizaron desazolve en colector Oriente XXI con apoyo de equipo especializado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento y limpieza en el fraccionamiento Villas de Alcalá, donde se registraron brotes de aguas residuales en días recientes.

Desde el lunes pasado, cuadrillas del Departamento de Alcantarillado realizaron jornadas extendidas hasta las 21:00 horas para retirar desechos acumulados y restablecer el flujo en la red de drenaje sanitario.

Para atender el problema se utilizaron cuatro equipos tipo vactor de inyección y succión, una retroexcavadora y una motobomba, lo que permitió desazolvar la zona y eliminar un taponamiento detectado en el colector Oriente XXI.

Durante la intervención se identificó un bloqueo severo ocasionado por acumulación de grasa, telas y basura, materiales que no deben ser arrojados al sistema de alcantarillado.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a evitar depositar residuos sólidos en las alcantarillas para prevenir nuevos brotes de aguas residuales.

La dependencia señaló que actualmente el sector se encuentra libre de encharcamientos y reiteró el llamado a hacer un uso responsable de la infraestructura sanitaria, con el fin de proteger el sistema de drenaje y evitar afectaciones a la comunidad.

