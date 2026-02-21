Movil - LB1A -
febrero 21, 2026 | 10:55
Cierran convocatoria para Presea Kirá y reconocimiento Mujer Ilustre en Juárez

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Comisión de Mujer y Equidad de Género evaluará 11 propuestas el 24 de febrero; premiación será el 8 y 9 de marzo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Mujer y Equidad de Género informó el cierre de las convocatorias para los reconocimientos Presea Kirá y Mujer Ilustre, distinciones dirigidas a mujeres que han dedicado parte de su vida a transformar su entorno y contribuir al bienestar de la comunidad.

La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, precisó que el plazo para recibir postulaciones concluyó el viernes a las 14:45 horas y que el próximo martes 24 de febrero se realizará la sesión de evaluación para dictaminar a las ganadoras.

“Tenemos aquí 11 propuestas finales, siete que son para la Presea Kirá y cuatro para la Mujer Ilustre”, informó.

De acuerdo con lo expuesto, en esta edición se registraron perfiles con trayectoria en medicina, investigación científica, educación y trabajo social, así como en gestión cultural y comunitaria, arte, asistencia social y liderazgo ciudadano.

También se incluyeron propuestas en áreas como defensa de los derechos de las mujeres, seguridad pública y periodismo, reflejando la diversidad de ámbitos en los que las participantes han desarrollado su labor.

“Tenemos varias mujeres con distintas disciplinas que hacen mucho trabajo comunitario y defienden el derecho de las mujeres”, señaló la regidora.

La premiación de la Presea Kirá se llevará a cabo el domingo 8 de marzo en Sesión Solemne en el Centro Municipal de las Artes del Ipacult a las 12:00 horas, mientras que el 9 de marzo, a las 11:00 de la mañana, se realizará la ceremonia correspondiente en la Rotonda de las Mujeres Ilustres.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

