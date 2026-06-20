Celebran más de mil trabajadores municipales el Día del Padre en festejo sindical

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Héctor Ortiz Orpinel reconoció la labor de los empleados y llamó a mantener el compromiso con la atención a la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de mil trabajadores municipales participaron en la celebración del Día del Padre organizada por el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, encuentro en el que el presidente municipal en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció el esfuerzo de quienes diariamente contribuyen al funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad.

Durante el evento, el alcalde transmitió un mensaje del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y agradeció el trabajo realizado por el personal que integra las distintas áreas de la administración municipal.

“Les manda decir que los quiere mucho, que está muy agradecido por todo el trabajo que ustedes hicieron y que no va a dejar de pensar en cómo seguir apoyando a esta administración”.

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Ortiz Orpinel señaló que la responsabilidad que actualmente desempeña al frente del Gobierno Municipal implica mantener la continuidad de los programas y acciones que se desarrollan en beneficio de la población juarense.

El alcalde destacó que la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos seguirán siendo prioridades durante el resto de la administración, al tiempo que reconoció la participación de los trabajadores en los avances alcanzados durante los últimos años.

“Todo lo que vino haciendo el presidente municipal lo vamos a tratar de continuar de la misma manera. A nosotros nos toca andar en la calle, pero los que se ponen la verdadera joda son ustedes”.

Asimismo, exhortó a los empleados municipales a mantener el ritmo de trabajo y redoblar esfuerzos para consolidar los proyectos en marcha hasta la conclusión del actual periodo de gobierno en septiembre de 2027.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Charly Villegas, informó que el festejo reunió a más de mil 100 asistentes, cifra que representa la mayor participación registrada en la historia de esta celebración.

El dirigente sindical destacó que los apoyos y actividades organizadas para los trabajadores son posibles gracias a las aportaciones realizadas por los propios agremiados, además de reconocer la respuesta obtenida en el evento.

“Hoy se rompió récord de asistencia con arriba de mil cien compañeros que asistieron”.

Durante la convivencia se realizaron rifas, actividades recreativas y dinámicas de integración dirigidas a los asistentes, quienes también recibieron diversos apoyos como parte de la celebración.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a la labor de los padres trabajadores del Municipio y con un llamado a fortalecer la unidad entre quienes forman parte de la administración pública local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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