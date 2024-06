Celebra J+ a los padres en su día

Publicidad - LB2 -

Con motivo del Día del Padre, que se celebra el tercer domingo de junio, la J+ realizó este viernes una rifa en la que participaron los 965 empleados que son padres de familia.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevó a cabo este viernes en las Oficinas Centrales, donde se dieron cita algunos de los papás que trabajan en la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, quienes escucharon el mensaje del director ejecutivo, Sergio Nevárez Rodríguez.

- Publicidad - HP1

“Muchos de nosotros no le vemos la misión y la responsabilidad que tenemos como padres y no nos damos cuenta que nuestra misión trasciende muchísimo más de lo que podemos ver. Para que vean el impacto que ustedes tienen en sus hijos, les comparto algunas estadísticas: el 63% de los suicidios entre jóvenes se da en muchachos sin padre, el 90% de los niños que se van de la casa son de familias sin padre, el 80% de las violaciones son protagonizadas por chicos con padres ausentes o sustitutos, el 85% de los jóvenes con desórdenes de conducta procede de familias sin padre, el 71% de los chicos que abandonan la secundaria no tienen padre y el 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación por uso de drogas no conocen a su padre”, destacó el director ejecutivo de la J+.

“Muchos de ustedes vivieron esta situación y tenemos la responsabilidad de no ser así, de crear una generación que nos recuerde como el padre que siempre estuvo ahí. De eso se trata la vida, de hacer un esfuerzo extraordinario. Felicito a todos los que son papás, que son padres presentes, que están ahí tratando de cambiar y de impactar la vida de sus hijos y de sus hijas y hago votos porque así continúen”, remarcó Nevárez.

Entre los artículos que se rifaron figuraron televisiones 4K de 55 y 70 pulgadas, bocinas con tripié y micrófono, hieleras con llantas, maletas deportivas, tarjetas de regalo de Innovasport, asadores redondos, sets de perfumes, sets de rasurado, juegos de dos sillas, entre otros.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.