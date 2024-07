Celebra IMM 10 años de su creación con develación de poema

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) cumplió su décimo aniversario y para conmemorarlo se llevó a cabo la develación de un poema de la escritora juarense Ana María Trevizo, en las instalaciones de la unidad Centro.

Ciudad Juárez, Chih .- En la ceremonia de develación estuvo el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro; la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez Parada; la directora del DIF Municipal, Lucía Chavira y el director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Antonio Salas.

Como parte de su mensaje, el alcalde resaltó la importancia de la institución y el trabajo que se realiza en conjunto con la sociedad civil.

“Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, de los avances que se tienen y hay que seguir en esa misma línea”, indicó el edil.

Dijo que el tema de la violencia no es nada sencillo y arraigado culturalmente; la violencia le ha hecho mucho daño a la ciudad, y la violencia en contra de las mujeres mucho más.

El edil mencionó que la conmemoración es el motivo perfecto para ratificar el compromiso de la administración municipal, que tiene la voluntad política para sacar adelante los temas y los recursos para acrecentar los logros en la institución.

Elvira Urrutia Castro, directora del IMM, añadió que a lo largo del tiempo y particularmente en estos últimos tres años, el Instituto ha alcanzado logros que no habrían sido posibles sin el compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el inicio de su administración instruyó a las dependencias municipales para poner las necesidades de las mujeres en el centro de las políticas públicas.

“Sin embargo, la eliminación de la violencia requiere de los esfuerzos extraordinarios de los tres órdenes de Gobierno, para el diseño e implementación de políticas públicas integrales y con perspectiva de género que sigan respondiendo a las necesidades específicas de las mujeres y que contribuyan al fortalecimiento de la ciudad”, agregó la titular del IMM.

Al respecto, la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, extendió una felicitación, reconociendo el impacto que estos avances representan para la construcción de un futuro prometedor, donde las niñas gocen del pleno ejercicio de sus derechos humanos y una vida libre de violencia.

Al cierre de la ceremonia, Ana María Trevizo le dio lectura al poema “Letanías de Justicia”, dedicado a las madres de mujeres víctimas de feminicidios, a las víctimas de la violencia de género y a quienes continúan firmes en la lucha desde los diferentes espacios.

“A manera de rezo y letanía rogamos: Que ser mujer en la frontera no sea sinónimo de resistencia. Que cada día no sea una batalla y que cada paso no suponga un acto de fe”, dicta uno de los versos del poema.

En el evento también estuvo la directora de la asociación civil Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, Lidia Cordero; Imelda Marrufo, coordinadora general de la asociación civil Red Mesa de Mujeres y la directora de Sin Violencia A. C., Elia Orrantia.

