Carece el sistema judicial de Chihuahua de una tipificación correcta del feminicidio: Lilia Aguilar

La legisladora hace el llamado a las autoridades porque a su juicio existe un error de definición, lo que deriva en la carencia de justicia a muchas de las víctimas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Frente a los acontecimientos que se han registrado en esta frontera con el homicidio de dos jóvenes mujeres en condiciones aún no esclarecidas, y en hechos diferentes, Lilia Aguilar, diputada federal por el tercer distrito, hizo un llamado al sistema judicial en la entidad para que tipifique de manera exacta el feminicidio, que es el asesinato de mujeres por razones de género.

En un periodo de tres días, dos mujeres fueron encontradas sin vida en hechos diferentes, pero con mucha similitud en la manera en la que fueron victimadas, por lo que de entrada, ambos casos se pueden considerar como feminicidios.

Aguilar Herrera, dijo que en Chihuahua no existe la tipificación exacta del feminicidio, que es el asesinato de mujeres por razones de género, porque hay un error en la definición.

Recordó que el 24 de abril del 2017 fueron localizados los restos de su señora madre, Matilde Gil Herrera, quien fue reportada como desaparecida el 5 del mismo mes de abril, y que pese a las condiciones en las que perdió la vida, su asesinato no fue considerado como feminicidio.

“En el secuestro y asesinato de mi mamá, ocurrido en el 2017, no logramos tipificar el feminicidio, porque hay un error en la clasificación que es a conveniencia, ya que no fue considerado un feminicidio, porque se consideraba que no se comprobaba la violencia de género y es lo mismo que sucede actualmente en Juárez”, indico la diputada petista.

“Desgraciadamente en Chihuahua, todavía la carga de la prueba está en la victima o en las victimas, que tienes que probar que hay violencia de género cuando es casi imposible de comprobar en el caso de que haya una mujer muerta por esta situación”, agregó la legisladora.

Dijo que “no solamente me parece que es un error de clasificación, sino un error en la aplicación de la justicia del estado que tenemos que corregir”.

