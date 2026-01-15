Capacita Gobierno del Estado a servidores públicos en pertinencia cultural en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La capacitación busca fortalecer la atención y procuración de justicia con enfoque intercultural para pueblos originarios y comunidades indígenas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado llevó a cabo en Ciudad Juárez la Capacitación en Pertinencia Cultural, dirigida a funcionarias y funcionarios públicos vinculados con los ámbitos de legalidad y justicia, con el objetivo de fortalecer la atención institucional hacia pueblos originarios y comunidades indígenas desde un enfoque intercultural.

La actividad es impulsada de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y se desarrolla en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez como parte de la plataforma institucional “Juntas por ti”.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón, explicó que la capacitación está orientada a que el personal del Gobierno del Estado, particularmente de las áreas de educación, salud y justicia, comprenda la cosmovisión, valores y prácticas de los pueblos originarios, con el fin de brindar una atención más empática y respetuosa de los derechos humanos.

“El objetivo es que las y los servidores públicos conozcan y comprendan la cosmovisión de los pueblos originarios para brindar una atención y procuración de justicia más justa y cercana”, señaló el funcionario.

Se informó que en el estado de Chihuahua habitan cuatro pueblos originarios, además de integrantes de al menos 33 comunidades indígenas residentes, lo que vuelve indispensable que las instituciones públicas cuenten con herramientas que garanticen el respeto a la identidad cultural y el acceso pleno a los derechos de estas poblaciones.

Por su parte, Tatiana Carreón, directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado, detalló que en esta edición la capacitación está dirigida a 100 participantes provenientes de distintas dependencias, entre ellas diversas áreas de la FGE, así como integrantes de Ficosec y organizaciones de la sociedad civil.

El taller se desarrolla los días 15 y 16 de enero, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y forma parte de una estrategia que ya ha sido implementada previamente en las ciudades de Cuauhtémoc y Chihuahua capital.

Autoridades estatales destacaron que la llegada de esta capacitación a Ciudad Juárez representa un paso relevante para fortalecer la atención con enfoque intercultural, especialmente en una región caracterizada por su alta diversidad y movilidad de población indígena.

