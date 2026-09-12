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Capacita Estado a personal de salud en atención integral de tuberculosis

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POR Redacción ADN / Agencias
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La jornada buscó fortalecer el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento humanista a personas con esta enfermedad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, realizó la capacitación “Atención Humanista e Integral de la Tuberculosis”, dirigida a personal médico y de áreas complementarias para mejorar la atención a personas que viven con esta enfermedad.

La jornada estuvo a cargo del Programa de Micobacteriosis del Distrito 2 Juárez, en coordinación con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y la Oficina de Enlace Chihuahua.

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En la capacitación participaron profesionales de medicina, enfermería, nutrición y psicología, quienes revisaron herramientas para fortalecer el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de la tuberculosis.

Durante los trabajos se abordaron aspectos clínicos, nutricionales y emocionales relacionados con la atención de pacientes, además de compartir experiencias entre las distintas áreas involucradas en el proceso de tratamiento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Covián, destacó que la atención a personas con tuberculosis debe considerar sus necesidades integrales y no limitarse únicamente al diagnóstico o suministro de tratamiento.

De acuerdo con el funcionario estatal, el acompañamiento y el trato digno son elementos fundamentales durante el proceso de recuperación, por lo que el personal de salud requiere herramientas que le permitan brindar una atención humana y adecuada.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de capacitaciones buscan mejorar la respuesta institucional frente a la tuberculosis, especialmente en la atención directa a pacientes y en la coordinación entre áreas médicas y de apoyo.

La dependencia estatal refrendó su compromiso de fortalecer la preparación del personal de salud y mejorar la atención integral de las personas con tuberculosis en la región.

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