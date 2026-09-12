Emite Estado recomendaciones para fiestas patrias seguras

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Protección Civil pidió ubicar salidas de emergencia, evitar aglomeraciones y no utilizar pirotecnia durante los festejos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las celebraciones por el Grito de Independencia, programadas para este 15 de septiembre.

La dependencia llamó a las familias que acudan a plazas públicas y recintos oficiales a identificar con anticipación los accesos, salidas de emergencia y rutas de evacuación, especialmente en espacios donde se espera una alta concentración de personas.

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Protección Civil recomendó establecer un punto de reunión con familiares o acompañantes, a fin de facilitar la localización en caso de separación durante los eventos masivos.

La autoridad estatal pidió mantener especial atención en niñas, niños y adultos mayores, además de ubicar los módulos de atención médica, puestos de ayuda y al personal de seguridad y protección civil instalado en los diferentes puntos de celebración.

Para favorecer un desalojo ordenado, se exhortó a evitar aglomeraciones en entradas y salidas, mantener libres los pasillos y rutas de evacuación, así como esperar algunos minutos al término de los eventos antes de retirarse.

La Coordinación Estatal de Protección Civil también llamó a la población a no utilizar, quemar ni manipular pirotecnia, debido al riesgo de quemaduras, lesiones, incendios y afectaciones a terceros, así como a animales de compañía.

De igual forma, recordó que está prohibido ingresar a los recintos con fuegos artificiales, objetos punzocortantes, armas de fuego, envases de vidrio, sustancias no permitidas u otros artículos que representen riesgo para las personas asistentes.

Ante cualquier emergencia, la población debe reportar de inmediato al número 9-1-1, para solicitar apoyo de las corporaciones de auxilio y seguridad.

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