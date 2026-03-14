Buscará Municipio convenio para pagar adeudos fiscales de administraciones pasadas

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Gobierno municipal busca acuerdo con la Federación que permitiría un ahorro de hasta 75 millones de pesos en impuestos pendientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal insistirá ante el Gobierno del Estado para concretar la firma de un convenio con la Federación que permita regularizar el pago de impuestos generados en administraciones anteriores.

El alcalde explicó que este tema se revisa cada año debido a que el Municipio ha tenido que cubrir adeudos fiscales heredados, principalmente relacionados con inconsistencias en el manejo de la nómina y declaraciones fiscales.

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Pérez Cuéllar señaló que durante su administración se ha realizado correctamente el timbrado de la nómina, por lo que en caso de existir diferencias serían menores en comparación con los pasivos que se originaron en gobiernos anteriores.

“Lo que pasó en la última administración antes de llegar nosotros sí estuvo muy duro, muy complicado y procesar algo que nos perjudica a nosotros como Ayuntamiento, pero la responsabilidad se tiene y se debe de cumplir”.

El edil indicó que el Municipio continúa en espera de una respuesta por parte del Gobierno del Estado para avanzar en el acuerdo con la Federación, el cual permitiría generar un ahorro estimado de 75 millones de pesos para las finanzas municipales.

“Aún no se tiene respuesta por parte del Estado, pero seguimos insistiendo, es urgente porque eso representa un ahorro de 75 millones para el Municipio”.

Recordó que durante el año pasado el Ayuntamiento tuvo que cubrir alrededor de 100 millones de pesos en impuestos pendientes, correspondientes a obligaciones fiscales de administraciones anteriores.

De acuerdo con el alcalde, estos adeudos se originaron por errores en el timbrado de la nómina y en la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), situaciones que, aseguró, ya fueron corregidas por la actual administración, aunque el Municipio continúa asumiendo las consecuencias financieras de esos errores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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