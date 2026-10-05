Avanza Municipio en rehabilitación de vialidades dañadas por lluvias

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El alcalde informó que los trabajos se concentran en la carretera Juárez–Porvenir y el bulevar Talamás Camandari.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene trabajos de rehabilitación en distintos puntos de Ciudad Juárez afectados por las lluvias recientes, con atención prioritaria en vialidades donde se registraron daños y acumulación de material de arrastre.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que las labores se concentran actualmente en la carretera Juárez–Porvenir y el bulevar Manuel Talamás Camandari, dos de las zonas que presentaron mayores afectaciones por las precipitaciones.

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Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que el objetivo inmediato es atender los daños, recuperar la movilidad y avanzar en una evaluación que permita determinar qué puntos requerirán intervenciones de mayor profundidad.

Ortiz Orpinel indicó que existen calles en distintos sectores de la ciudad que también necesitan atención mediante bacheo, retiro de lodo y otras acciones de rehabilitación, por lo que las cuadrillas continuarán trabajando en las próximas semanas.

El presidente municipal aseguró que los recursos disponibles han sido suficientes para sostener las labores actuales, ya que se cuenta con material, personal y maquinaria operando diariamente en los puntos afectados.

También informó que el Gobierno Municipal realiza gestiones ante el Gobierno Federal para obtener material utilizado en trabajos de recarpeteo, mientras que el municipio aportaría la mano de obra para las intervenciones que sean determinadas posteriormente.

Una vez concluidos los trabajos actuales en la carretera Juárez–Porvenir y el bulevar Talamás Camandari, se evaluará si es necesario solicitar recursos adicionales para reparaciones más profundas en las vialidades que así lo requieran.

El alcalde reconoció que será necesario contar con más recursos para atender las necesidades existentes en las calles, por lo que el tema será considerado dentro del próximo presupuesto municipal.

Ortiz Orpinel agregó que, en caso de agotarse el presupuesto asignado para estos trabajos durante lo que resta del año, se analizará la posibilidad de incrementarlo para dar continuidad a las labores de rehabilitación.

El presidente municipal destacó que la atención de vialidades se mantiene entre las principales peticiones de la ciudadanía, por lo que aseguró que los trabajos continuarán de forma programada en diversos sectores.

En el sector de Rivera del Salado y la carretera Juárez–Porvenir también se realizan labores complementarias para atender la movilidad peatonal y facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a planteles educativos ubicados en la zona.

El alcalde explicó que aún es necesario retirar lodo acumulado antes de garantizar plenamente el paso en algunos puntos, mientras las cuadrillas continúan con las labores para restablecer las condiciones de movilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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