Avanza limpieza en la carretera Juárez–Porvenir tras lluvias

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Cuadrillas municipales retiran tierra, basura y materiales arrastrados por el agua para mejorar la movilidad en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene trabajos de rehabilitación y limpieza en la carretera Juárez–Porvenir, con el propósito de atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes y mejorar las condiciones de movilidad en esta vialidad.

El titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que cuadrillas de la dependencia iniciaron desde temprana hora un operativo integral en distintos puntos de la zona, principalmente a partir de la avenida Ramón Rayón.

“Estamos realizando un operativo completo en toda la zona de la Juárez–Porvenir, a partir de la avenida Ramón Rayón”.

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De acuerdo con el funcionario, las labores se enfocan en el retiro de tierra, basura y materiales que fueron arrastrados por las corrientes de agua, así como en la recuperación de espacios afectados por las precipitaciones.

Los trabajos se concentran en el barrido de banquetas, limpieza de camellones centrales y retiro de residuos acumulados a lo largo de la vialidad, especialmente en áreas donde se registró mayor presencia de tierra de arrastre.

Solís Kanahan explicó que el operativo se desarrolla en dos tramos de la carretera Juárez–Porvenir, a fin de atender de manera gradual las zonas con mayores afectaciones y avanzar en la limpieza de la infraestructura urbana.

La Dirección de Limpia estimó que las labores continuarán durante los próximos días, debido a la extensión de la zona intervenida y al volumen de materiales acumulados tras las lluvias.

El Gobierno Municipal pidió a los automovilistas conducir con precaución al circular por la carretera Juárez–Porvenir, ya que algunas acciones podrían realizarse cerca de los carriles de circulación.

El funcionario indicó que, aunque la mayor parte de las maniobras se efectúa sobre banquetas y camellones, habrá momentos en los que las cuadrillas deberán intervenir puntos específicos próximos a la vialidad.

Solís Kanahan señaló que se contará con señalización preventiva para proteger tanto al personal operativo como a los conductores que transiten por el sector durante el desarrollo de los trabajos.

Las acciones forman parte de los esfuerzos municipales para atender los efectos de las lluvias recientes y mantener en condiciones adecuadas las vialidades y espacios públicos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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