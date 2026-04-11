Aumentan tarifas de puentes internacionales en Juárez a partir del lunes*

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Ajuste al peaje responde a inflación y mantenimiento de la infraestructura fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua anunció un incremento en las tarifas de peaje en los cruces internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso, Texas, el cual entrará en vigor a partir del lunes 13 de abril.

De acuerdo con la información oficial, el ajuste forma parte del esquema de concesión y tiene como finalidad garantizar el mantenimiento, conservación y operación eficiente de la infraestructura fronteriza.

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Con la actualización, los costos para vehículos particulares serán de 41 pesos para automóviles y 21 pesos para motocicletas, mientras que los peatones pagarán entre 6 y 10 pesos, dependiendo del puente utilizado.

El incremento responde al ajuste inflacionario anual estimado en 4.76 por ciento.

En el caso del transporte público, los autobuses deberán cubrir tarifas de 74 pesos en el puente Paso del Norte y 134 pesos en los cruces Zaragoza y Guadalupe, mientras que para el transporte de carga los costos variarán entre 67 y 451 pesos, según el número de ejes y el puente.

Asimismo, se contemplan cargos adicionales por ejes excedentes, aplicables tanto a vehículos particulares como de carga, con montos diferenciados en cada cruce.

Respecto al programa de cruce ágil, la Línea Exprés anual tendrá un costo de 7 mil 650 pesos por puente, mientras que el acceso total a los tres cruces disponibles ascenderá a 11 mil 400 pesos.

Autoridades indicaron que, pese al incremento, las tarifas en los puentes internacionales de Ciudad Juárez continúan por debajo de los costos aplicados en el lado estadounidense, manteniendo su competitividad para usuarios fronterizos.

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