Atienden autoridades reporte por amenaza de bomba en plantel educativo de El Roble

Alrededor de 85 personas fueron evacuadas de manera preventiva mientras se realiza la revisión del inmueble.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Dirección General de Protección Civil atendieron este miércoles un reporte por amenaza de bomba en un plantel educativo ubicado en el fraccionamiento El Roble, lo que activó los protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad escolar.

De acuerdo con el informe oficial, estudiantes y personal docente fueron evacuados de manera preventiva, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos por el propio plantel.

En total, aproximadamente 85 personas fueron desalojadas del inmueble, quienes permanecieron en un área segura mientras las autoridades iniciaron las labores de revisión en el lugar.

En el sitio se desplegaron unidades del Departamento de Bomberos, cuyos elementos mantienen acordonada la zona y brindan apoyo operativo mientras se realizan las acciones correspondientes.

Las autoridades informaron que se espera la llegada de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo equipo antibombas realizará la inspección técnica para descartar cualquier riesgo dentro del plantel.

Protección Civil señaló que este tipo de reportes se atiende bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de garantizar que el inmueble sea revisado antes de reanudar las actividades escolares.

