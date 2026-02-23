Atiende Protección Civil 130 emergencias en fin de semana en Juárez

Publicidad - LB2 -

Reportan accidentes con personas lesionadas, un fallecido y un incendio en capilla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que del 20 al 23 de febrero atendió 130 servicios de emergencia a través de los departamentos de Bomberos y Rescate Municipal, en distintos puntos de la ciudad.

Durante el periodo del 20 al 21 de febrero, Bomberos brindó 29 atenciones y Rescate Municipal 19. En esos días se registraron dos accidentes vehiculares con personas lesionadas: uno en el cruce de la avenida Panamericana y Rodolfo Fierro, y otro en las calles Antonio de Espejo y Libertad, en la colonia Chaveña; en ambos casos las víctimas fueron atendidas en el sitio sin requerir traslado hospitalario.

Entre el 21 y 22 de febrero se contabilizaron 32 servicios por parte de Bomberos y 16 por Rescate. En este lapso se registró un choque con persona atrapada sobre la carretera Juárez–Porvenir, a la altura de Loma Blanca, donde un hombre fue rescatado del interior de un Nissan Sentra; sin embargo, ya no contaba con signos vitales tras impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

Otro hecho relevante ocurrió en el bulevar Norzagaray y calle Fierro, en la colonia Bellavista, donde se utilizó equipo hidráulico para liberar a una mujer que quedó atrapada dentro de un Honda Civic modelo 2020 tras chocar contra un muro de contención. La conductora fue trasladada a recibir atención médica.

Asimismo, se atendió un incendio en la capilla San Pío, ubicada en avenida Parajes de San José y bulevar Fundadores, en el fraccionamiento Parajes de San José. El fuego fue controlado por elementos de Bomberos y no se reportaron personas lesionadas.

Del 22 al 23 de febrero se sumaron 16 servicios por parte de Bomberos y 18 de Rescate Municipal, manteniéndose la operatividad en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto al albergue temporal El Barreal, la ocupación se mantuvo en un promedio de 55 personas durante el fin de semana: 56 del 20 al 21 de febrero (46 hombres y 10 mujeres), 55 del 21 al 22 (41 hombres y 14 mujeres) y 55 del 22 al 23 (43 hombres y 12 mujeres).

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y reportar cualquier emergencia al número 911.

