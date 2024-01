Asistirá Pérez Cuéllar al Segundo Informe de Gobierno de Maru Campos

Publicidad - LB2 -

Maru Campos rendirá su segundo informe de gobierno el próximo 3 de febrero en Chihuahua, Capital.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que ya recibió la invitación por escrito para el informe de la Gobernadora Maru Campos, y confirmó que el próximo 3 de febrero estará presente en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

“Ya recibí la invitación al informe de la gobernadora, y si me preguntan si voy a acudir, les contestaría que sí, que ahí estaré”, dijo.

El primer redil descartó que vaya a aprovechar la ocasión para hacerle alguna petición a Maru Campos.

“Ese tipo de actividades, los informes son políticos, y no se prestan para hacer ningún tipo de solicitud, así que no, no le voy a pedir nada”, externo.

Lo que si dejó en claro es que insistirá en una reunión con la mandataria para solicitarle su apoyo para algunos proyectos en favor de los juarenses.

Maru Campos rendirá su segundo informe de gobierno y, la cita será el próximo 3 de febrero a las 11:00 horas, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua.

