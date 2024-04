Asegura Alejandro Pérez Cuéllar que Xóchilt Gálvez promete mentiras

Publicidad - LB2 -

La próxima visita de la candidata del PRIAN a esta frontera, será un evento en donde le mentirá a los juarenses, declaró Alejandro Pérez Cuéllar, candidato a Diputado Federal por el Distrito 04, por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT, PVEM).

Ciudad Juárez, Chih .- “Creo que vienen a mentirle a los juarenses, porque anda promoviendo programas sociales, cuando la bancada del PAN, en el Congreso de la Unión voto en contra de los programas sociales, ahora vienen a ofrecer más programas sociales, cuando no puede ser posible, que ofrezcan más de lo que morena aprobó, cuando estuvieron en contra”, declaró ante medios de comunicación previo a un crucero.

El candidato señaló que la candidata Xóchilt Gálvez, de la coalición PRI, PAN, PRD, viene prometiendo mentiras, desde gobiernos anteriores del PRI y PAN, en donde prometieron programas en beneficio de la población y nunca se realizaron.

“No se valen estas campañas, no se vale mentirles a los juarenses, como se le ha mentido en el pasado, cuando vino en su tiempo Peña Nieto les mintió a los juarenses que iba a reducir el IVA y no lo hizo, que iban a apoyar la regularización de vehículos, tampoco lo hicieron y ahora vienen a prometer muchas cosas, pero en los hechos no lo han demostrado”, puntualizó Pérez Cuéllar.

Dentro de los recorridos que ha realizado en diversas de la colonia del Distrito 04, ha recibido comentarios de apoyo y que no están conformes con lo que han realizado los gobiernos del PAN, por lo que confían en el seguimiento de la cuarta transformación, ahora con la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

