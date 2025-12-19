Aprueban Presupuesto de Egresos 2026 con enfoque social y monto histórico

Publicidad - LB2 -

El Cabildo avaló un gasto de 10 mil 797 millones de pesos para Ciudad Juárez, priorizando obra pública, bienestar social y servicios urbanos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó este viernes el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 10 mil 797 millones 701 mil pesos, cifra calificada como histórica por su alto componente social y humano.

Durante la Sesión de Cabildo número 31, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, coordinador de la Comisión de Hacienda, señaló que el documento presupuestal es resultado de los procesos de escucha ciudadana y de las necesidades identificadas para mejorar la calidad de vida en el municipio.

“Refleja lo que a la ciudadanía nos ha expresado en los espacios de participación y es parte del compromiso de seguir transformando a Juárez desde lo que más importa, las personas”.

El regidor explicó que el presupuesto permitirá ejecutar acciones de bacheo, obra pública relevante, mejoramiento y rehabilitación de vialidades, así como el fortalecimiento del sistema pluvial y la modernización de la semaforización, con el objetivo de lograr una movilidad más eficiente y segura.

Añadió que el proyecto financiero aprobado cuenta con una visión de largo plazo, al incorporar criterios de planeación urbana y desarrollo sustentable, lo que permitiría consolidar un 2026 con mayor estabilidad en infraestructura y servicios.

Por su parte, la síndica municipal Ana Carmen Estrada García destacó que el presupuesto aprobado establece prioridades claras en el uso de los recursos públicos, subrayando la obligación institucional de garantizar su correcta aplicación.

“Este presupuesto plantea prioridades claras, el bienestar de las familias juarenses, la seguridad, la inclusión con perspectiva de género y la responsabilidad del manejo del patrimonio público en una ciudad que crece, resiste y se transforma todos los días”.

De acuerdo con lo expuesto en la sesión, una parte significativa de los recursos se destinará a los rubros social, educativo, cultural y de salud, con el propósito de fortalecer la formación de niñas y niños, fomentar el deporte, la cultura y el aprendizaje, como ejes centrales del desarrollo comunitario.

