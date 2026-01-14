Movil - LB1A -
    enero 14, 2026 | 16:07
    Aprueba Cabildo exhorto para ampliar horario del Juárez Bus hasta las 02:00 horas

    POR Redacción ADN / Staff.
    La medida busca atender a trabajadores de turnos nocturnos que hoy carecen de transporte público.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó por mayoría de votos enviar un exhorto a la autoridad estatal de transporte para que se amplíe el horario de operación del sistema Juárez Bus hasta las 02:00 de la mañana, con el objetivo de atender a personas que laboran en turnos nocturnos.

    La propuesta fue presentada por la regidora Patricia Mendoza, quien expuso que la dinámica económica y laboral de la ciudad genera una alta demanda de movilidad durante la noche, particularmente entre trabajadores del sector industrial, comercial y de servicios.

    “Existen empleados que requieren del servicio de transporte en horarios que actualmente no están cubiertos, de ahí la importancia de ampliar el horario hasta las 2 a.m.”.

    Durante la exposición de motivos, la regidora detalló que el Juárez Bus opera actualmente en tres rutas troncales, con un horario máximo cercano a las 22:50 horas, lo que deja sin opciones de transporte público a personas que concluyen su jornada laboral después de las 23:00 horas.

    El planteamiento fue discutido en el pleno del Ayuntamiento, donde el regidor Alejandro Jiménez, de oposición, solicitó realizar un análisis previo que permitiera sustentar la viabilidad técnica y operativa del exhorto; no obstante, dicha propuesta fue rechazada por la mayoría.

    Con la aprobación del punto de acuerdo, el Ayuntamiento formalizará la solicitud ante Transporte del Estado, instancia responsable de definir eventuales ajustes en los horarios del sistema Juárez Bus.

    La iniciativa se enmarca en la búsqueda de mejorar la movilidad urbana y el acceso al transporte público, particularmente para sectores laborales que actualmente enfrentan dificultades para trasladarse en horarios nocturnos en Ciudad Juárez.

