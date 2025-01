Apoyará Municipio acciones coordinadas con esferas de Gobierno para mejorar el desarrollo social

Publicidad - LB2 -

Durante la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que apoyarán en acciones coordinadas con otras esferas de Gobierno para la reconstrucción del tejido social.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta junta, que se efectuó en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Rubén Zamudio Matías, titular de la Quinta Zona Militar, comentó que es necesario trabajar de forma coordinada para disminuir el número de delitos, entre ellos los homicidios.

- Publicidad - HP1

Dijo que es necesario tener programas que den lucha frontal contra el delito, pero también es importante llevar a cabo acciones como jornadas de paz, donde los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se coordinen para implementar acciones que ayuden a su comunidad.

Ante ello, el alcalde dijo que él podría trabajar y coordinar las acciones de las jornadas sociales, por lo cual convocará a la Secretaría del Bienestar, así como a las áreas sociales del Municipio y también buscará que el Estado participe.

El objetivo es llevar acciones que reconstruyan el tejido social para evitar que más personas busquen caminos que puedan dañar su porvenir.

Durante esta reunión, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales dio a conocer que en la última semana detuvieron a 224 personas por delitos del fuero común y cinco más del federal, además de que se cumplimentaron 55 órdenes de aprehensión y decomisaron cuatro armas cortas y 116 cartuchos, así como dos cargadores.

Dijo que detuvieron a 45 personas por delitos contra la salud y se logró asegurar 157 dosis de droga.

Además, se aseguraron 21 vehículos con reporte de robo y uno con placas sobrepuestas.

En esta reunión, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que el Departamento de Bomberos atendió 249 casos, el Departamento de Rescate 133 y atendieron a personas en los diferentes albergues de la ciudad.

El titular de la Coordinación Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, comentó que las infracciones que más cometen los ciudadanos son no respetar los límites de velocidad, la segunda es por no detenerse cuando el semáforo está en luz roja, la tercera causa es por utilizar el teléfono celular mientras se conduce y la cuarta es no respetar la señal gráfica de alto.

En la última semana se atendieron 108 accidentes viales, pero no se presentaron decesos.

En esta junta también se contó con la participación de la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Castro Urrutia y el director Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza.

También estuvieron los titulares de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría del Bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.