Analizan regidores temas que se abordarán en próxima sesión de Cabildo

Propuestas incluyen vivienda, bienestar animal, cuidado del drenaje y forestación en estacionamientos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez revisaron diversos asuntos que serán discutidos durante la Sesión Ordinaria número 36 de Cabildo, entre ellos modificaciones al desarrollo urbano, bienestar animal y acciones de cuidado a la infraestructura pública.

Durante la sesión previa, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se aprobó analizar una solicitud de modificación menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, correspondiente al expediente 6.26.

El regidor y coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Daniel Alejandro Acosta Aviña, explicó que la propuesta busca facilitar el acceso a vivienda digna para más familias juarenses, mediante un proyecto habitacional que contempla aproximadamente 728 viviendas en un predio ubicado en el ejido Zaragoza.

“Esto requiere la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno”, expresó el edil al referirse a la coordinación necesaria para concretar el proyecto.

En la reunión también se presentó una propuesta de la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil, para que el reglamento de la Dirección de Atención y Bienestar Animal pueda ser abierto a aportaciones de organizaciones y ciudadanía.

La iniciativa plantea que las comisiones edilicias de Ecología y Protección Civil, así como la de Gobernación, realicen un análisis que permita incorporar propuestas de la sociedad en temas relacionados con la protección y bienestar de los animales.

Por su parte, el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas propuso implementar una campaña de concientización dirigida a establecimientos comerciales, con el objetivo de reducir los residuos que se vierten al drenaje sanitario y evitar obstrucciones en la red de alcantarillado.

Además, los integrantes del Cabildo revisarán este miércoles una propuesta del regidor Antonio Domínguez Alderete, que plantea promover la forestación en estacionamientos públicos y privados de la ciudad, mediante la incorporación de árboles u otras áreas verdes en estos espacios.

