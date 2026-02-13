Analizan IMDEJ y Club Rotario organizar primer medio maratón en Juárez

Publicidad - LB2 -

Proponen integrar carrera al Circuito Atlético Pedestre y ampliar distancias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Club Rotario de Ciudad Juárez sostuvieron una reunión con el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), Juan Carlos Escalante, con el objetivo de impulsar la organización de un medio maratón en la ciudad, que podría realizarse en el mes de mayo.

Durante el encuentro, celebrado en las oficinas del Instituto, se presentó la propuesta de integrar la carrera al Circuito Atlético Pedestre, con un formato que represente un mayor reto para los corredores locales.

- Publicidad - HP1

El presidente del Club Rotario, Manuel Aguirre, y el socio Carlos Alberto Martínez Beltrán expusieron el proyecto, el cual contempla la realización del que sería el primer medio maratón en la historia de Ciudad Juárez, atendiendo la demanda de atletas fronterizos que buscan ampliar las distancias en las competencias locales.

De acuerdo con lo planteado, la prueba de 21 kilómetros serviría como preparación para el Maratón Internacional de Juárez, además de ofrecer a corredores recreativos y competitivos la oportunidad de medir su rendimiento en una distancia intermedia.

El director del IMDEJ señaló que la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar es respaldar iniciativas de instituciones, clubes e iniciativa privada que promuevan la actividad física y el deporte en la comunidad.

La propuesta será analizada para definir logística, ruta y coordinación institucional, en un contexto donde el atletismo ha ganado participación en la frontera a través de eventos recreativos y competitivos organizados durante el año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.