Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 13, 2026 | 13:17
InicioEstadoJuárez / El Paso

Analizan IMDEJ y Club Rotario organizar primer medio maratón en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Proponen integrar carrera al Circuito Atlético Pedestre y ampliar distancias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Club Rotario de Ciudad Juárez sostuvieron una reunión con el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), Juan Carlos Escalante, con el objetivo de impulsar la organización de un medio maratón en la ciudad, que podría realizarse en el mes de mayo.

Durante el encuentro, celebrado en las oficinas del Instituto, se presentó la propuesta de integrar la carrera al Circuito Atlético Pedestre, con un formato que represente un mayor reto para los corredores locales.

- Publicidad - HP1

El presidente del Club Rotario, Manuel Aguirre, y el socio Carlos Alberto Martínez Beltrán expusieron el proyecto, el cual contempla la realización del que sería el primer medio maratón en la historia de Ciudad Juárez, atendiendo la demanda de atletas fronterizos que buscan ampliar las distancias en las competencias locales.

De acuerdo con lo planteado, la prueba de 21 kilómetros serviría como preparación para el Maratón Internacional de Juárez, además de ofrecer a corredores recreativos y competitivos la oportunidad de medir su rendimiento en una distancia intermedia.

El director del IMDEJ señaló que la instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar es respaldar iniciativas de instituciones, clubes e iniciativa privada que promuevan la actividad física y el deporte en la comunidad.

La propuesta será analizada para definir logística, ruta y coordinación institucional, en un contexto donde el atletismo ha ganado participación en la frontera a través de eventos recreativos y competitivos organizados durante el año.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

CARTAPACIO | El uso político del terror

Ya en otros trabajos hemos hablado del uso político de la desgracia, y el uso político del cadáver.
Deportes

Desfilan brasileños frente ataúd de Pelé en estadio de Santos

Los simpatizantes del "rey del fútbol" comenzaron a llegar desde temprano al estadio vila...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.