Alerta OMEJ por mensajes falsos de multas enviados vía WhatsApp en Juárez

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Dependencia municipal advierte que no realiza cobros mediante enlaces digitales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) emitió una alerta ante la circulación de mensajes fraudulentos enviados por WhatsApp, en los que se notifica a la ciudadanía sobre supuestos adeudos por multas y se solicita realizar un pago inmediato a través de una página web apócrifa.

El titular de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, informó que estos avisos no son oficiales y forman parte de un intento de fraude que busca que las personas ingresen a enlaces falsos para efectuar pagos indebidos o compartir información personal y bancaria.

La OMEJ aclaró que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos mediante enlaces enviados por aplicaciones de mensajería, por lo que pidió a la población no atender este tipo de mensajes.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no ingresar a links sospechosos, no proporcionar datos personales o financieros y evitar realizar depósitos en sitios no verificados, además de reportar estos casos y advertir a familiares para prevenir afectaciones.

La dependencia recordó que los pagos oficiales de infracciones o adeudos deben realizarse únicamente a través de los canales institucionales y en los puntos autorizados, a fin de garantizar certeza y seguridad en los trámites.

