Alcalde: Terminará Municipio grandes obras para beneficio de la comunidad

Publicidad - LB2 -

Esta administración municipal buscará concluir las grandes obras que se llevan a cabo en distintos sectores de Juárez que ya están presupuestadas para este año 2024, señaló el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la conferencia de prensa que ofrece cada semana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, el Presidente Municipal destacó que estas cuatro semanas de enero se superó la recaudación del gravamen, en comparación con los últimos tres años, pues en estas cuatro semanas de enero se recabaron 686 millones 468 mil 442 pesos, lo que representa 174 mil 543 cuentas saldadas.

Dijo que gracias a estos ingresos se podrá continuar con las obras proyectadas, aunque la mayoría de ellas ya están casi completas y les falta agregar poco recurso como el Distribuidor Vial Talamás Camandari y el Estadio 8 de Diciembre.

- Publicidad - HP1

Señaló que el Municipio ya tiene contempladas las prioridades en las que se estarán invirtiendo recursos, entre ellas seguridad y más tecnología, además de la Unidad Administrativa del Suroriente, obra relevante para esta administración.

“En Cruzadas que hemos ido a zonas del sur de la ciudad como Riberas del Bravo, hemos recaudado más de un millón de pesos en Predial, eso quiere decir que la gente que quizá no usa mucho la tecnología, quiere pagar pero no pueden venir hasta acá y he pensado concretar el proyecto e inclusive ver cómo atender los sábados”, señaló.

Mencionó que también está el edificio de Asentamientos Humanos, el cual es una obra que le gustaría llevar a cabo pero aún no se define si agregarle más recurso, ya que solo se alcanzó a presupuestar la Unidad Administrativa del Suroriente.

El alcalde dijo que una vez avanzado el año, se podrá considerar si se llevan a cabo ampliaciones al presupuesto, por lo que ahora es importante concentrarse y empezar a analizar las participaciones que empiezan a llegar el 31 de enero.

“Esto genera movimiento, a veces llegan más participaciones o menos, aunque siempre ha sido positivo, hemos tenido más participaciones federales, el tema es concentrarnos en pagar lo que debemos, cubrir el presupuesto que ya está bien elaborado y quizá a mediados de año ver ampliaciones”, indicó.

Por otra parte, el alcalde comentó que ya se trabaja para que antes del 29 de febrero, fecha para presentar ante el COPLADEMUN el proyecto del Camino Real, ya vaya integrada una propuesta de inversión municipal.

“Ya es un hecho que se va a plantear y si necesitamos apoyo de otro nivel de Gobierno, pero mientras vamos a invertir este año sin ninguna duda, traemos proyectos por 550 millones de pesos y tenemos 400, así que vamos a trabajar, eso está haciendo la Dirección de Obras Públicas”, señaló.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.