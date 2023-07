Alcalde: No busco confrontación con el Estado pero el que calla otorga

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih .– “Lamento que nos veamos obligados a responder pero el que calla otorga, es lamentable, desconozco la razón por la que hace esos comentarios pero mi mensaje para los juarenses es que seguiremos trabajando, no nos vamos a distraer, vamos a seguir trabajando, para eso estamos aquí, dando resultados y diciendo con toda claridad cuáles son las obras que estamos haciendo”, expresó el alcalde al referirse a los comentarios que hizo el representante de Gobierno del Estado en Juárez, Óscar Fidencio Ibáñez Hernández.

Al Gobierno estatal lo conminó a dejar ese camino y seguir en la misma lógica de diálogo, de buscar construir acuerdos, de buscar construir consensos y ver qué pueden hacer juntos en beneficio de la ciudad.

“Aquí la voluntad, la decisión, la determinación es la de trabajar unidos, eso es lo que yo quiero con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado. Prefiero que trabajemos y nos coordinemos”, expuso.

El Presidente Pérez Cuéllar dijo que la mejor defensa que tiene el Municipio es el trabajo y aunque considera que la confrontación no es una buena dinámica, tampoco puede dejar pasar los señalamientos que Ibáñez Hernández hizo de manera irresponsable y además con mentiras.

“No ando buscando pleito, no entiendo bajo qué circunstancia o porqué el porro de Oscar Ibáñez se aventó ayer así, ojalá nos pueda clarificar, porque convocar a una rueda de prensa a raíz de declaraciones que no se hicieron, francamente sigo un poco sorprendido y no entiendo”, señaló el alcalde el recordar cuando en la toma de la Rectoría de la Universidad, un grupo de porros encabezados por un profesor quebraron ventanas e hicieron destrozos mientras que al ser golpeados gritaban que no los agredieran.

El edil aclaró que los cuestionamientos son únicamente para Ibáñez Hernández, ya que busca que haya una confrontación con la Gobernadora, lo cual no se dará.

Dijo que el Gobierno Municipal es transparente y ha evitado cualquier tipo de confrontación.

“Todo el gabinete del Municipio tiene la misma instrucción, trabajar y trabajar y hacerlo coordinados con el Estado y la Federación”, expresó el alcalde.

También dijo que cualquier obra que se realice en Juárez será de beneficio para la ciudad sin importar si la hace el Municipio, el Estado o la Federación.