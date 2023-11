Agradecen usuarios de la J+ por descuentos recibidos

Publicidad - LB2 -

Usuarios de la J+ agradecieron por el buen trato recibido por parte del personal de Atención Múltiple de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, así como por el descuento que recibieron en sus cuentas.

Ciudad Juárez, Chih .- Karen, por ejemplo, aseguró que el personal estuvo “muy accesible y en lo personal a mí me ayudaron mucho. Me dieron un 95% de descuento y la verdad es que no lo esperaba, superó mis expectativas y me ayudó muchísimo, la verdad. Estamos muy agradecidos”.

“El descuento muy bueno y el trato mejor”, dijo la señora Olga Ramírez, quien reside en la colonia Salvárcar y acudió a hacer su trámite a las oficinas centrales de la Junta de Agua y Saneamiento después de haber recibido una carta en la que le ofrecían un descuento en su adeudo.

“Me trataron bien. Hoy solamente vine a realizar el pago. Ayer había venido a lo del descuento. Me dieron el 95% y quedé satisfecha. La verdad no esperaba un descuento así”, declaró Nancy Ruiz.

Finalmente, Sabino Herrera González también dijo estar satisfecho con el descuento que recibió en el adeudo que tenía con la J+.

“Me trataron muy bien, fueron muy amables. No estoy seguro, pero al parecer me descontaron el 95%. De los descuentos, apenas me enteré esta semana y la verdad es que no estaba preparado”.

